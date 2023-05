Calciomercato Juventus, un profilo di spessore per la vecchia signora

Manca davvero poco alla fine di questa stagione. Così come le società italiana studiano e valutando quali strategie migliori intraprendere per la prossima sessione di mercato estiva, la stessa identica cosa fanno anche le squadre estere. Le variabili da tenere in considerazione sono molteplici: dal raggiungimento dell’obiettivo stagionale, al discorso legato agli ingaggi per passare ai vari prestiti ad altre squadre. Ultimamente un’indiscrezione che potrebbe portare ottime notizie alla Juventus, sembrerebbe provenire dalla Spagna, di preciso dal Barcellona impegnato a liberarsi di alcuni ingaggi piuttosto pesanti.

Calciomercato Juventus, lo spagnolo desideroso di misurarsi con altre sfide

Con l’addio di Piquè lo scorso inverno e l’ormai certa partenza del centrocampista Busquets, un altro pezzo della vecchia guardia blaugrana pronto ad essere ceduto dovrebbe essere Jordi Alba. Il terzino sinistro che veste la maglia del Barcellona da oltre un decennio è tentato del provare una sfida fuori dai propri confini nazionali e in tal caso la nostra Seria A sembrerebbe la prima ipotesi della lista. Con questa premessa, i bianconeri sarebbero pronti a farsi avanti con delle offerte si importanti ma anche ragionevoli. Tutto sommato Alba nonostante le indiscusse qualità e la sua esperienza a grandi palcoscenici, viaggia anagraficamente verso i 35 anni e pertanto spendere cifre esorbitanti per averlo non sarebbe logico. La Juventus valuta l’idea e nel frattempo spera che lo spagnolo pur di restare a Barcellona non accetti di diminuire il proprio stipendio. In tal caso ogni possibilità cesserebbe immediatamente di esistere.