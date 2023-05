Calciomercato Lazio, il futuro di Luis Alberto ancora da delineare | Ecco lo scenario

Luis Alberto in bilico, il rinnovo non è scontato

La Lazio con la vittoria di Udine ha ipotecato la qualificazione alla prossima Champions League, ma alcuni giocatori chiave non sono sicuri della loro permanenza in biancoceleste: tra questi figura Luis Alberto, che nella seconda parte di stagione ha trovato continuità con il tecnico Sarri.

Calciomercato Lazio, Luis Alberto piace a una big estera

Come riportato da Il Messaggero, il futuro di Luis Alberto, però, non è ancora delineato. Lo spagnolo ha in programma un appuntamento con Lotito per il rinnovo. Il giocatore è disposto a prolungare, ma alle stesse cifre di Milinkovic-Savic (3,5 milioni più bonus). Sarri gli ha chiesto di restare e, sul fronte pretendenti, pare che una big estera si sia fatta avanti.