Calciomercato Lazio, Sarri chiede rinforzi | Tutti i nomi accostati ai biancocelesti

In vista della prossima stagione, Sarri avrebbe chiesto alcuni rinforzi: la Lazio si starebbe muovendo per tutti i reparti

La Lazio in queste ultime partite sta cercando di portare a casa i punti necessari per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. La partecipazione alla massima competizione europea in vista della prossima stagione potrebbe cambiare il programma estivo della dirigenza biancoceleste per ciò che concerne il mercato.

Lazio, i nomi per la Champions: da Retegui a Rafa Silva

Una volta conquistata la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, la Lazio inizierà a progettare la squadra per il prossimo anno: Maurizio Sarri, a prescindere dalla Coppa europea a cui parteciperà la propria formazione, avrebbe chiesto alcuni rinforzi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico toscano vorrebbe innanzitutto un vice Immobile: il posto se lo dovrebbero giocare, come anticipato nei giorni precedenti, Pinamonti, Retegui e Rafa Silva; per l’esterno, invece, il nome del momento è quello di Domenico Berardi. Per il dopo Milinkovic Savic, invece, l’ex allenatore del Napoli avrebbe messo gli occhi su Frattesi, Loftus Cheek e Torreira più il baby Fazzini: i primi tre avrebbero una valutazione sui 20 milioni di euro.