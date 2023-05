Calciomercato Milan, campane francesi alla corte di mister Pioli

Uno dei protagonisti assoluti di questa stagione rossonera, potrebbe ben presto lasciare Milano per trasferirsi in terra transalpina. Si tratta del difensore francese Theo Hernandez, autentico giocatore chiave della squadra allenata da mister Pioli. Da tempi non sospetti infatti, il giovane venticinquenne, è seguito con tanto interesse dal Psg di Nasser Al-Khelaïfi e stando alle ultime indiscrezioni, la società parigina sembrerebbe pronta a sferrare un attacco con una proposta concreta. Molto dipenderà ovviamente dal raggiungimento dell’obiettivo prefissato in casa Milan. Se i rossoneri non dovessero qualificarsi per la prossima Champions, ecco allora che la possibilità di cedere un pezzo pregiato come Hernandez potrebbe realmente verificarsi, anche perché il Psg di fondi ne ha in gran quantità e pertanto sarebbe anche disposto a mettere sul piatto cifre da capogiro.

Calciomercato Milan, al momento soldi più una contropartita

Sebbene le indiscusse risorse finanziarie dei parigini siano ben chiare agli occhi di tutti, attualmente la strada per arrivare ad Hernandez comporterebbe un passaggio alla nostra Seria A da parte di Abdou Diallo. Il calciatore senegale girato in prestito al Lipsia dal Psg, potrebbe essere proposto a Maldini e Massara come contropartita per arrivare al difensore rossonero. E certamente la dirigenza rossonera non lo disdegnerebbe considerando che in passato il nome di Diallo è stato più e più volte accostato alla squadra milanese. Ma se tutto ciò realmente si verificherà, bisognerà allora attendere la fine della stagione e tirare le somme per poi muoversi di conseguenza.