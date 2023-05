Calciomercato Milan, due club di Premier sull’attaccante dei rossoneri

Nonostante sia arrivato soltanto lo scorso anno, Divock Origi molto probabilmente lascerà il Milan nella prossima sessione estiva del calciomercato. Il belga ha raccolto 35 presenze tra Serie A, Champions League e Supercoppa italiana. Si è tratto per lo più di spezzoni di partita: su 26 presenze, solamente in 10 occasioni è partito titolare, senza mai incidere.

Calciomercato Milan, Origi verso la cessione

Con la maglia del Milan, Origi ha messo a segno 2 goal e un assist, troppo poco per un giocatore del suo calibro. Le sue prestazioni, spesso scialbe, non hanno convinto la dirigenza rossonera ed è per questo motivo che una sua cessione non è da escludere. Secondo quanto riportato da Milanews.it, Origi ha offerte dalla Premier League, perché a lui sarebbero interessati club come l‘Aston Villa e il West Ham.