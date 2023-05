Calciomercato Napoli, la tentazione forte di De Laurentiis del nuovo allenatore | Ecco il nome

Benitez nome caldo per sostituire Spalletti

Il Napoli dovrà salutare a fine stagione Luciano Spalletti: il tecnico toscano ha praticamente accertato il suo addio, con l’intenzione di rimanere fermo un anno dopo la grande cavalcata che ha portato il tricolore nella città campana. Il Presidente De Laurentiis ha però già in mente una soluzione che lo sta tentando da giorni.

Calciomercato Napoli, forte tentazione per il ritorno di Benitez

Come riportato da la Gazzetta dello Sport, la tentazione più forte per sostituire Spalletti riguarda Rafa Benitez. La sua esperienza precedente a Napoli ha creato un forte legame di stima tra il tecnico e De Laurentiis. Si mantengono in contatto e si confrontano, la prospettiva di consegnargli una rosa ben più competitiva rispetto a dieci anni fa intriga il presidente.