Calciomercato Roma, dal Mondiale Under 20 la nuova idea per l’attacco | Tiago Pinto riflette

La Roma è impegnata alle 18.30 contro la Salernitana ma Tiago Pinto non perde di vista il mercato anche grazie ad una competizione iniziata in questi giorni: il Mondiale Under 20 in Argentina. La nuova idea del dg giallorosso è legata all’attacco, con un nome che ieri sera ha fatto tremare l’Italia Under 20, ovvero il brasiliano Marcos Leonardo.

Calciomercato Roma, Marcos Leonardo piace ai giallorossi e al Napoli

Come riportato da calciomercato.com, Marcos Leonardo piace a diversi club, in Italia c’è stato qualche contatto con il Napoli ma la squadra più interessata è la Roma che potrebbe provare ad aprire una corsia preferenziale: il coordinatore dell’area sportiva del Santos Paulo Roberto Falcao. Il giocatore è legato al Santos da un contratto in scadenza a giugno 2026 ed è blindato da una clausola rescissoria da 100 milioni. A quelle cifre chiaramente è inarrivabile, ma il club brasiliano potrebbe valutare un’offerta di circa 20 milioni di euro.