Calciomercato Roma, sempre più vicino il riscatto dell’olandese: le ultime

La Roma in prestito: ancora una giocata decisiva per Justin Kluivert, che serve l’assist vincente per il gol di Diego Lopez che consente al Valencia di battere 1-0 il RealMadrid e di andare a +5 dalla zona retrocessione. Per l’olandese è il 3° assist stagionale, 8 i gol.

Roma, tesoretto dagli esuberi

Kluivert è solo il primo di una lunga lista di esuberi che, se venduti, permetterà alla Roma di racimolare quel tesoretto da poter reinvestire sul mercato. Cifra che potrebbe portare nella capitale un acquisto “pesante” soprattutto in attacco.