Empoli-Juventus, probabili formazioni e dove vederla

Juventus ospite al Castellani

La Juventus prova a smaltire la delusione per l’eliminazione dall’Europa League e lo fa contro l’Empoli. Bianconeri secondi, nell’attesa di conoscere il proprio destino (oggi la sentenza che definirà la nuova posizione in classifica), provano a fare punti fondamentali per la zona Europa. L’Empoli, invece, ha già raggiunto la salvezza nella scorsa giornata. L’incontro, in programma questa sera alle 20.45 allo stadio Castellani, sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

EMPOLI 4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Haas, Bandinelli; Henderson; Cambiaghi, Piccoli. All. Zanetti

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Rugani, Alex Sandro; Barbieri, Locatelli, Paredes, Miretti, Kostic; Milik, Kean. All. Allegri