Inter, designato l’arbitro per la finale di Champions League

La UEFA ha scelto l'arbitro per la finale di Champions League

Il Comitato arbitrale UEFA ha annunciato le squadre arbitrali che dirigeranno le finali delle competizione UEFA. Per dirigere la finale tra Inter e Manchester City, in programma il 10 giugno, è stato designato il polacco Szymon Marciniak, arbitro internazionale dal 2011. Marciniak dirigerà la sua prima finale di Champions League dopo essere stato quarto uomo in quella del 2018 e direttore di gara dell’ultima finale dei Mondiali tra Argentina e Francia.

Inter, scelto Marciniak come arbitro per la finale di Champions League

Marciniak negli ultimi anni ha maturato un grande esperienza in campo internazionale e in questa stagione ha diretto otto partite di UEFA Champions League a partire dagli spareggi, compresa la semifinale di ritorno tra Manchester City e Real Madrid. Egli sarà assistito dai connazionali Paweł Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz, mentre Vasile Florin Marinescu (Romania) sarà l’assistente di riserva e Istvan Kovacs (Romania) sarà il quarto uomo. Il VAR è stato assegnato a Tomasz Kwiatowski (Polonia), affiancato dal connazionale Bartosz Frankowski e dal tedesco Marco Fritz.