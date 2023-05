Inter, Marinozzi duro contro i nerazzurri: “Salvo solo Lukaku e Dimarco”

La sconfitta dell’Inter contro il Napoli significa 2 cose: dodicesima sconfitta in campionato e +2 dal Milan, con la lotta Champions che viene riaperta. L’espulsione di Gagliardini dopo 41 minuti di gioco ha sicuramente scombussolato la partita dei nerazzurri, ma ciò non può essere una giustificazione per un secondo tempo così sottotono.

Marinozzi critico contro l’Inter: “Oggi c’è poco da salvare”

A proposito della prestazione dell’Inter si è espresso anche Andrea Marinozzi, che negli study di SkySport ha commentato così: “Lukaku abbastanza bene, è in un buon momento di forma anche dal punto di vista realizzativo. Continua a segnare. Gagliardini ha segnato la partita”. Ha poi aggiunto: “L’Inter ha fatto tante rotazioni quest’anno, e contro il Napoli stava gestendo bene nel primo tempo. Anche Dimarco è stato bravo, ha dato energia. Oltre a loro c’è poco da salvare”.