Juventus, ascolta Sissoko: “I bianconeri devono continuare con Allegri”

In seguito alla mancata qualificazione alla finale di Europa League, la panchina di Massimiliano Allegri traballa sempre di più. Inoltre, la Juventus deve ancora fare i conti con l’eventuale penalizzazione ciò rende ancora più complesso questo fine di stagione. A proposito di questi argomenti, si è espresso anche Momo Sissoko, ex calciatore che ha indossato la maglietta della Vecchia Signora tra il 2008 ed il 2011, collezionando 71 presenze.

Juventus, Sissoko”: “Gatti è il futuro. Su Allegri…“

Ai microfoni di ilBianconero.com, Sissoko ha risposto ad alcune domande sulla stagione dei bianconeri. Di seguito le sue parole.

Ti aspettavi qualcosa in più da parte di Di Maria e Chiesa?

“Una stagione non si giudica da una sola partita ma da tutta l’annata. Di Maria poteva fare qualcosa in più ma ha comunque dato il suo contributo con gol e assist. Chiesa ha vissuto una stagione difficile e riprendere la condizione migliore non è facile, non ci metti un giorno. Sono convinto che ritornerà ai livelli di prima“.

Che idea ti sei fatto su Gatti? E’ l’uomo in più di cui ha bisogno la Juve?

“Si, è giovane, ha tutto il futuro davanti. È il futuro della Nazionale e della Juve, è quella la mentalità che un giocatore della Juve deve avere e questo mi convince del fatto che diventerà un pilastro di questa squadra“.

Credi che la Juve possa essere penalizzata anche nella prossima stagione?

“Spero che tutto questo casino finisca presto. Il prossimo anno dobbiamo lavorare con tranquillità e tornare a vincere come prima“.

Dopo l’ennesimo infortunio, pensi che Pogba possa accusarne ulteriormente?

“Quando la Juve lo ha preso sapeva dei problemi che aveva. E’ stato un paio di anni con dei problemi fisici e ora anche i guai con il fratello non lo aiutano. E’ un problema grave e non è facile da vivere, ma dico che non è finito e che il prossimo anno tornerà al suo livello originale. E’ un campione e sono convinto che porterà qualcosa in più alla Juve”.

È giusto continuare con Allegri?

“Lui è l’uomo giusto. Conosce bene l’ambiente e non è il momento adatto per cambiare tutto. Lui sa chi serve per la causa Juve e soprattutto sa come tornare a vincere”.