Newcastle-Leicester, probabili formazioni e dove vederla

Occasione allungo per il Newcastle

Il Newcastle ospita il Leicester nella 37esima giornata di Premier League. Magpies obbligati a vincere, soprattutto dopo lo stop del Liverpool, per provare l’allungo definitivo per la Champions. Leicester, invece, fermo in zona retrocessione cerca di avvicinarsi all’Everton e ad uscire, almeno per ora, dal penultimo posto. Il match, in programma questa sera alle 21 al St. James’ Park, sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport Football, e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Anderson, Guimaraes, Almiron; Saint-Maximin, Wilson, Gordon.

LEICESTER (4-2-3-1): Iversen; Pereira, Evans, Souttar, Castagne; Ndidi, Soumare; Tete, Maddison, Barnes; Iheanacho.