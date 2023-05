Roma, attesa per la finale di Europa League: designato l’arbitro del match contro il Siviglia

La squadra di José Mourinho nella giornata di oggi, lunedì 22 maggio 2023, affronterà la Salernitana nella gara valida per la 36ª giornata di Serie A. Giovedì 18 maggio, il pareggio contro il Bayer Leverkusen ha permesso alla Roma di staccare il pass per la finale di Budapest dove incontrerà il Siviglia.

Roma, sarà Taylor l’arbitro della finale di Europa League

Il 31 maggio 2023 la Roma affronterà il Siviglia a Budapest per la gara che vale una stagione: la vittoria in in finale di Europa League, infatti, permetterebbe ai giallorossi di accedere alla prossima edizione della Champions League e, inoltre, anche come testa da serie. L’ultimo atto sarà arbitrato da Anthony Taylor, il quale verrà coadiuvato dai connazionali Gary Beswick e Adam Nunn, mentre Michael Oliver sarà il quarto uomo. Il Var sarà affidato a Stuart Atwell, assistito da Christopher Kavanagh e Bastian Dankert.