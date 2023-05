Roma-Salernitana, probabili formazioni e dove vederla

La Roma a caccia di punti per l’Europa

La Roma ospita la Salernitana, questa sera alle 18.30, allo stadio Olimpico. I giallorossi di Mourinho, dopo la qualificazione alla finale di Europa League, cercano la vittoria in campionato per restare aggrappati al treno Europa. Altra situazione per i campani che, grazie al pareggio tra Lecce e Spezia, hanno raggiunto la salvezza con tre turni di anticipo. Il match sarà trasmesso, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Missori, Bove, Tahirovic, Zalewski, Solbakken, Wijnaldum, Abraham. All. Mourinho

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa, Lovato, Gyomber, Pirola, Mazzocchi, Coulibaly, Vilhena, Bradaric, Candreva, Piatek, Dia. All. Paulo Sousa