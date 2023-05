Sampdoria: il punto sulla trattativa con Radrizzani Si defila Knaster

La Sampdoria sembra essere ad un passo dalla svolta

Sono ore febbrili a Genova sponda Sampdoria, con Radrizzani che si trova nel capoluogo ligure per definire l’eventuale passaggio di proprietà del club. . Il patron del Leeds con il fondo Aser Capital Limited e Manfredi con il fondo Gestio Capital Limited, come raccontato, hanno inviato venerdì scorso un’offerta vincolante per rilevare la Sampdoria. Entro le prossime 24 ore sapremo effettivamente quale sarà lòa sorte del club blucerchiato, ed in base a questo il Sindaco di Genova nutre molta fiducia. Queste le parole di Marco Bucci: «Farò il possibile affinché la Sampdoria possa sopravvivere. L’incontro con Radrizzani? Oggi è una bella giornata».

Si è parlato in mattinata anche di un interessamento di Knaster, attuale proprietario del Pisa, che quatto anni fa aveva trattato la Samp, ma pare che nella migliore delle ipotesi sia interessato a quote di minoranza del club. A Pisa,m Alexander Knaster ha iniziato un progetto a lungo periodo che prevede la scalata alal Serie A, la costruzione del nuovo centro sportivo, oltre alla ristrutturazione dell’Arena Garibaldi. Per questi motivi, ci sentiamo di dire che la posizione di Knaster è defilata.