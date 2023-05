Calciomercato Inter, nerazzurri sull’attaccante del Lipsia

Con il probabile non ritorno di Romelu Lukaku, l’Inter è alla ricerca di un attaccante di peso. Vari sono i profili che sono stati accostati alla squadra di Inzaghi, tra cui quello di Oliver Schmidhauser, attaccante dell’RB Lipsia. Classe 2004, si sta affermando come uno dei giocatori migliori del Mondiale Under 20 con la maglia della Repubblica Dominicana, anche se è nato in Svizzera.

Calciomercato Inter, Schmidhauser: “Dopo il Mondiale deciderà con chi firmare“

L’interesse per Schmidhauser da parte dell’Inter è reale, e la conferma ci è arrivata da lui stesso ai microfoni di InfoBae. Ecco le sue parole: “Non ho intenzione di restare al Lipsia e sì, l’Inter è interessata ad ingaggiarmi. Ho altre opzioni, rifletterò in questi giorni e dopo questo Mondiale deciderò con chi firmare.” Ha poi aggiunto: “Giocare con Lautaro Martinez? Lui è un grandissimo giocatore, ma se dovessi firmare con l’Inter andrei a giocare nell’Under 19. Perché al Mondiale con la Repubblica Dominicana? Qui ho l’opportunità di giocare e la Svizzera non si è qualificata. Ci sono molti buoni giocatori lì ed è più difficile giocare. Ho parlato con loro e loro l’hanno capito. Magari giocherò con la Svizzera un giorno, chi lo sa“.