Calciomercato Juventus, il giocatore rinnoverà con i bianconeri

Alla fine di questa burrascosa stagione, la Juventus avrà moltissimi conti da fare, soprattutto per quel che concerne il calciomercato. I bianconeri dovranno lavorare sia in entrata che in uscita, con la dirigenza che si è già messa in moto ed ha trovato l’accordo per il rinnovo del contratto di uno dei senatori della squadra.

Calciomercato Juve, il giocatore vicino al rinnovo

Come riportato dal giornalista Orazio Accomando di Dazn, Juan Cuadrado vestirà la maglia della Vecchia Signora minimo per un altro anno. “Juan Cuadrado verso il rinnovo annuale con la Juventus“, questo il tweet pubblicato dal giornalista sul suo account in merito al futuro del giocatore. Il rinnovo del colombiano contiene un messaggio chiaro riguardo gli obiettivi futuri della dirigenza bianconera: ripartire dai senatori e puntare tutto il resto sui giovani.