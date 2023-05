Calciomercato Juventus, indiscrezione napoletana

Il calciomercato si sà, ci ha abituato da tempo a colpi di scena del tutto inaspettati. Non solo a livello di rose ma anche di allenatori. Ed è proprio questa l’indiscrezione che in questi giorni più sta circolando tra Napoli e Torino. Il tecnico Allegri, sarebbe il prossimo allenatore della panchina partenopea. Nonostante infatti la recente conquista del campionato, mister Spalletti ha lasciato intendere che con ogni probabilità del caso non guiderà nuovamente la squadra azzurra nella prossima stagione. I dissapori col padron De Laurentis non sono mai cessati nonostante il raggiungimento del tanto desiderato scudetto.

Calciomercato Juventus, svelato il motivo di tale ipotesi