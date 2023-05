Calciomercato Juventus, si sfoltisce la rosa: ecco i giocatori che rimarranno

Quella della Juventus è un’annata da dimenticare: la formazione di Massimiliano Allegri, infatti, dopo essere uscita dalla Champions League ai gironi, ha perso il doppio scontro in semifinale di Europa League contro il Siviglia per poi perdere ad Empoli l’ultimo treno per la qualificazione alla massima competizione europea. Per questo motivo nella prossima stagione vivremo ad una rivoluzione in casa bianconera.

Juventus, da Bonucci ai giovani: i calciatori certi della conferma

In virtù di ciò, Paolo Aghemo ha dichiarato la Juventus ha già trovato quei calciatori che rimarranno sicuramente per la prossima stagione: della vecchia guardia ci saranno Leonardo Bonucci, Mattia Perin, Danilo, Alex Sandro e De Sciglio, mentre dei giocatori che sono arrivati la scorsa estate quelli che sono certi della conferma sono Bremer, Gatti e Kostic, Paul Pogba. Tra coloro che vestiranno il bianconero ci sono Manuel Locatelli, Federico Chiesa e i giovani quali Fagioli, Iling-Junior, Miretti e Soulé.