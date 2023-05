Calciomercato Lazio, Sarri vuole l’attaccante | Testa a testa per il ruolo di vice Immobile

La Lazio può finalmente festeggiare l’ingresso ai gironi di Champions League, e per questo motivo Maurizio Sarri si aspetta un mercato estivo in grado di soddisfarlo: una delle necessità dell’allenatore è quello di una prima punta in grado di poter affiancare o sostituire Immobile.

Calciomercato Lazio, Gimenez o Pinamonti i prescelti per l’attacco

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Santiago Gimenez è il nome in pole per il ruolo di vice-Immobile, valutato 20 milioni di euro dal Feyenoord. Il 22enne è stato accostato anche al Real Madrid, ma i biancocelesti hanno già ricevuto il gradimento ad un eventuale trasferimento e sono intenzionati ad aprire presto una trattativa. Nella lista figura anche il nome di Andrea Pinamonti, anche se l’attaccante del Sassuolo rimane una seconda scelta.