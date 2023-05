Calciomercato Milan, obiettivo terzino: occhi in casa Manchester United

La penalizzazione della Juventus ha permesso al Milan di raggiungere la quarta posizione in classifica: i rossoneri nelle ultime giornate dovranno consolidare la quarta piazza per programmare con serenità la prossima stagione.

Milan, occhi su Dalot

In virtù di ciò, la squadra rossonera starebbe pensando di rinforzare il reparto dei terzini, in cui solo Theo Hernandez sembrerebbe certo della titolarità. Secondo quanto riportato da Manchestereveningnews.uk, il Milan avrebbe messo gli occhi su un calciatore che in passato ha già fatto parte della rosa di Stefano Pioli: si tratta di Diogo Dalot, il quale non avrebbe trovato l’accordo per il rinnovo con il Manchester United. I Red Devils non vorrebbero farsi scappare il laterale portoghese e, dunque, starebbero cercando in tutti i modi di giungere all’intesa che prolungherebbe l’avventura ad Old Trafford del calciatore. Sul numero 20 del Manchester United, però, ci sarebbe un folta concorrenza: Juventus, Atletico Madrid e Roma osservano la situazione. Riuscirà il Milan a riportare il portoghese a Milanello? Lo scopriremo nei prossimi mesi.