Calciomercato Milan, pensiero stupendo

Maggio come si è il mese delle strategie di mercato. Strategie che poi verranno messe in atto a stagione conclusa e questa ormai è proprio agli sgoccioli. In questi giorni in casa Milan si parla della trequarti. Una posizione di rilevante importanza e che per i rossoneri doveva garantire, con l’innesto di De Ketelaere, molte più reti. Purtroppo per mister Pioli però le cose non sono poi andate come ci si sperava. Il belga ha deluso le aspettative e a distanza di quasi un anno si pone il quesito: chi mettere dietro l’attacco? Il tecnico rossonero un suo desiderio lo avrebbe, ma sa bene che per arrivare a lui, la strada non sarà delle più semplici.

Calciomercato Milan, l’osservato speciale seguito da mezza Europa

Il pezzo pregiato che mister Pioli vorrebbe alla sua corte è Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo militante tra le fila della Lazio con Sarri non ricopre esattamente il ruolo di trequartista. Lì già c’è Luis Alberto. Gioca più dietro , da mezzala ma date le cristalline doti tecniche e la fisicità imponente, farlo avanzare di qualche metro non rappresenterebbe certo un problema. Ciò che invece può ostacolare la fattibilità della cosa è uno le richieste del padron biancoceleste, Claudio Lotito e due la concorrenza agguerrita. Milinkovic infatti è seguito da tempo da molti top club europei tra i quali il Manchester United e il Real Madrid. Spuntarla non sarà dunque semplicissimo ma sognare di averlo in rosa, almeno quello, non costa nulla.