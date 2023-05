Calciomercato Napoli, l’argentino lascerà la Premier: idea per l’estate

Il Napoli cambierà tanto nella prossima finestra di mercato. I partenopei stanno pensando a un giocatore di fantasia da mettere sulla trequarti. De Laurentiis avrebbe pensato a un talento del West Ham che si libererà a zero a giugno.

Piace Lanzini, occhio alle insidie

Manuel Lanzini lascerà Londra dopo ben 8 stagioni con la maglia del West Ham. Il trequartista argentino ha deciso di porre fine all’avventura non rinnovando il proprio contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Sul calciatore, oltre al Napoli, c’è il forte interesse dell’Aston Villa. Per entrambi i club rappresenterebbe un’ottima opportunità a costo zero per i prossimi mesi e un giocatore di assoluta qualità da aggiungere alla propria formazione titolare.