Calciomercato Napoli, scelto il nuovo allenatore | De Laurentiis dice addio a Spalletti

La vittoria dello Scudetto del Napoli è stata parzialmente rovinata dal quasi certo addio di Luciano Spalletti: il tecnico toscano con ogni probabilità non siederà più sulla panchina azzurra il prossimo anno, anche se il Presidente De Laurentiis proverà in tutti i modi a ricucire il rapporto e fare un ultimo tentativo.

Calciomercato Napoli, Luis Enrique il favorito per la panchina

Come riportato da tuttomercatoweb, il nome di Luis Enrique è quello che oggi più d’ogni altro stimola le idee di Aurelio De Laurentiis. Il Presidente del Napoli è sempre stato affascinato dai grandi nomi in panchina e quello dell’ex ct sarebbe ora in pole nelle sue preferenze. Una trattativa non facile, ma è un’idea sulla quale ADL direttamente sta lavorando.