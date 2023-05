Calciomercato Roma, El Shaarawy in bilico | Il mancato rinnovo del Faraone attrae due italiane

La Roma nella finale di Budapest potrà contare anche sull’apporto di Stephan El Shaarawy: il Faraone ha smaltito l’infortunio patito contro il Monza ed è tornato titolare contro la Salernitana, ma il suo futuro potrebbe non essere nella Capitale.

Calciomercato Roma, su El Shaarawy piombano Milan e Inter

Come riportato da Tuttosport, il Milan starebbe pensando al ritorno di El Shaarawy in caso di addio a Rebic e Origi. In scadenza di contratto a giugno con la Roma, il classe 1992 ex Genoa viene monitorato anche dall’Inter, che potrebbe fare un tentativo, ma la priorità dell’attaccante è quella di rimanere nella Capitale.