Dimarco: “Trofeo che significa tantissimo. Ora prepariamo al meglio per le altre sfide”

Intervisto nel post gara, Dimarco è tornato a parlare dopo un altro trofeo conquistato dall’Inter.

Cosa significa questa coppa?

“Sapevamo di incontrare un avversario di valore. Significa tantissimo, non era facile riconfermarsi e siamo contenti”.

Vincere aiuta a vincere: slancio per la Champions?

“Siamo contenti. Con calma penseremo partita per partita per prepararci al meglio all’ultima gara”.

Una dedica?

“A tutti i miei familiari e a questo splendido pubblico, che ogni volta è qualcosa di incredibile”.