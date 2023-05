Fiorentina Inter, risultato, tabellino e highlights del match

L’Inter vince la coppa Italia di calcio 2022/23. La squadra di Simone Inzaghi ha sconfitto per 2 a 1 la Fiorentina, nella finale tenutasi allo stadio Olimpico di Roma. Doppietta di Lautaro Martinez per i nerazzurri, di Gonzalez la rete per i viola.

2′ Nico Gonzalez, 28′ e 36′ Lautaro Martinez

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Castrovilli; Ikone, Cabral, Nico Gonzalez. All.: Italiano

INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All.: Inzaghi

ARBITRO: Irrati di Pistoia

FIORENTINA INTER HIGHLIGHTS