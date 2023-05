Giroud, una tripletta ma non solo | L’attaccante francese è tornato

Milan, Olivier Giroud è stato il man of the match della vittoria strabordante contro la Sampdoria. Il francese ha depositato nella rete doriana ben tre reti, sfruttando al meglio gli assist arrivati dai compagni. Non c’è stata, tuttavia, solo la parte realizzativa.

Giroud, cecchino e pericolosità

Giroud è risultato essere, infatti, dei giocatori del Milan, quello più pericoloso in assoluto. Stando alle statistiche del mathc, il francese ha concluso verso la porta ben sette volte, centrando lo specchio in sei occasioni. Tre di queste, ovviamente, si sono tramutate in gol. Una ritrovata sinfonia con il gol? La prova del nove contro la Juventus, lo spartiacque decisivo perla Champions League.