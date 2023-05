Milan, parla Shevchenko: “Pioli grande allenatore. E su Leao…”

Ex bomber e bandiera del Milan, Andriy Shevchenko si è espresso sul mercato del Diavolo e su Rafa Leao, oltre che sull’attuale dei rossoneri, Stefano Pioli. Queste le sue parole ai microfoni di SportMediaset: “La sconfitta del Milan nel derby di Champions? E’ stata pesante, ma l’Inter ha vinto meritatamente, soprattutto nei 15 minuti d’andata ha giocato un bellissimo calcio. Ma è stata una bella stagione per il Milan, nonostante le tante difficoltà è arrivato in semifinale.

Milan, Shevchenko: “Leao può crescere ancora di più”

La stagione di Pioli è una buona stagione, il Milan è in corsa per il quarto posto, ha raggiunto la semifinale. Pioli è un grande allenatore per me, l’anno scorso ha vinto lo scudetto giocando benissimo, spero che continui cosi. Leao è un giocatore importante, speriamo che resti, ho letto che Paolo ha detto che resta. Rafael può crescere ancora di più“. Ha poi aggiunto: “Conosco Paolo benissimo, farà di tutto per rinforzare la squadra insieme a Massara, bisogna credere in loro“