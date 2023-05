Totti dà ragione a Mourinho: “La Roma ha fatto un mercato sintetico. Non so se resta”

La Roma sta aspettando la finale di Europa League che si terrà a Budapest mercoledì 31 maggio 2023: i giallorossi affronteranno il Siviglia che ha sconfitto la Juventus in semifinale.

Roma, le parole di Totti

In merito al momento della Roma e sul futuro di José Mourinho è intervenuto Francesco Totti, il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell’evento Padel Cup organizzato dalla Lega Serie A: “Mourinho è l’allenatore della Roma e può dire ciò che vuole. Se ha fatto questa battuta è la verità, avendo fatto un mercato non dico povero ma sintetico riuscire ad arrivare in Champions League sarà un traguardo incredibile. Non so se resta, prima ero più fiducioso, adesso meno. Ci ho parlato, ma non di questa cosa”. L’ex capitano giallorosso ha parlato anche di Paulo Dybala, acquistato dal club capitolino la scorsa estate: “È un top player, un giocatore che fa la differenza ovunque è andato. Speriamo che possa recuperare in tutti i modi per l’ultima partita. Faranno del tutto per averlo a disposizione e lui avrà tanta voglia di giocare”. Sul match contro il Siviglia, Totti ha affermato: “Non ci ho mai giocato contro, non so come si batte; è una squadra che è arrivata spesso in finale di Europa League, sa come gestire questa partita”.