Manchester United-Chelsea, probabili formazioni e dove vederla

Match point Champions League per il Manchester United

Recupero della 32esima giornata di Premier League tra Manchester United e Chelsea. Partita fondamentale per lo United di Ten Hag che, dopo lo stop del Liverpool contro l’Aston Villa, ha l’occasione di blindare definitivamente il discorso Champions League (con la formazione di Klopp momentaneamente lontana 3 punti). Dall’altra parte il Chelsea, reduce dall’ennesima sconfitta stagionale, la numero 15, che vuole chiudere dignitosamente una stagione disastrosa, molto al di sotto le aspettative iniziali. Manchester United-Chelsea, in programma questa sera alle 21 allo stadio Old Trafford di Manchester, sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport Football, e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Lindelof, Shaw; Casemiro, Eriksen; Antony, B. Fernandes, Sancho; Rashford.

Chelsea (3-4-1-2): Kepa; Chalobah, Thiago Silva, Fofana; Azpilicueta, Loftus-Cheek, E. Fernandez, Hall; Gallagher; Sterling, Havertz.