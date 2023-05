Calciomercato Inter, il centrocampista deciso a rinnovare

E’ festa. E’ grande festa in casa Inter dopo la conquista della Coppa Italia di ieri sera contro la Fiorentina. Nonostante una partenza non proprio delle migliori che ha visto i nerazzurri andare sotto di uno a zero, la reazione non si è fatta certamente attendere. E chi poteva essere colui che suonava la carica? El toro Lautaro Martinez, giocatore simbolo di questa Inter che nel corso nella stagione ha più e più volte trascinato i suoi a dalle vittorie insperate. Carisma, grinta e dedizione, queste le tre caratteristiche principale per riassumere al meglio l’attitudine dell’argentino in ogni singola gara. Soprattutto dopo la recente vittoria del mondiale con la sua nazionale. Ora l’entusiasmo è alle stelle e se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, ad Istanbul Inzaghi e company, scenderanno in campo consapevoli del carattere che li ha contraddistinti fino ad ora. Nel frattempo negli uffici del centro sportivo di Appiano Gentile, staff dirigenziale è al lavoro per un’altra questione: il rinnovo ad Hakan Calhanoglu.

Calciomercato Inter, il turco entusiasta di rimanere a Milano

Sebbene soggetto ad alcuni stop, specialmente negli ultimi tempi, Calhanoglu sembrerebbe più deciso che mai nel volere proseguire la sua carriere a Milano vestendo la casacca interista. Ha esplicitamente espresso il suo affetto verso la tifoseria e tutto l’ambiente in generale che nei suoi confronti sono sempre stati piuttosto rispettosi e fiduciosi. Adesso con una Coppa Italia messa in bacheca ed una finale di Champions da disputare, il centrocampista turco dalla tecnica cristallina non ha dubbi. Rinnoverà. E a quanto pare anche la società stessa non nutre alcuna perplessità sul proseguire insieme il cammino iniziato a giugno 2021 quando cioè Calhanoglu passò dal Milan all’Inter.