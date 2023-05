Calciomercato Inter, il futuro di Gosens in bilico | Marotta ha pronto il piano B

Il futuro di Gosens all'Inter non è certo ma Marotta non vuole farsi trovare impreparato

Arrivato all’Inter nel mercato invernale del 2022, Robin Gosens non è mai riuscito a replicare le annate straordinarie con la maglia dell’Atalanta: l’esterno tedesco ha ribadito la sua volontà di restare in nerazzurro, ma l’ad interista Marotta non è convinto della sua situazione.

Come riportato da calciomercato.com, il prossimo 1° luglio arriverà l’obbligo per la famiglia Zhang di versare la cifra pattuita con l’Atalanta e riscattare il giocatore. Un investimento considerevole sul quale poi, insieme al giocatore, effettuare le dovute riflessioni. Marotta ed Ausilio sono intenzionati a non trattare per meno di 20 milioni di euro. Ed in caso di cessione ecco che la dirigenza nerazzurra monitora il nome di Fabiano Parisi, classe 2000 dell’Empoli.