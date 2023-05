Calciomercato Juventus, al via la caccia per il dopo Vlahovic

Tutti speravano che andasse diversamente eppure così non stato. Stando a delle ultime indiscrezioni, sembrerebbe ormai certa la partenza di Dusan Vlahovic dalla Juventus. Il suo arrivo dalla Fiorentina di circa un anno e mezzo fa. non ha dato gli esiti sperati. Il serbo non si è mai del tutto ambientato e di conseguenze le reti sono scarseggiate. L’investimento non ha dato i frutti che si sperava il che nel tempo ha comportato anche un allontanamento della tifoseria dall’attaccante stesso. Ora con una situazione del genere, difficile da gestire, la dirigenza pensa realmente di cederlo nella prossima sessione di mercato estivo. E nel frattempo valuta chi portare a vestire la casacca bianconera.

Calciomercato Juventus, i nomi che stuzzicano la vecchia signora

Se è vero che Vlahovic verrà ceduto, i bianconeri potrebbero fare cassa di 80 milioni, il che gli consentirebbe di andare a rinforzare anche altri reparti oltre a quello offensivo. Per quest’ultimo si stanno seguendo tre nomi in particolare, vale a dire Rasmus Hojlund, Morata e Scamacca. Sul primo, potente attaccante in forza all’Atalanta ci starebbero anche le attenzioni del Manchester United deciso nel portare in Premier League o lui oppure Osimhen. Per Morata invece vestire la casacca bianconera rappresenterebbe il terzo ritorno in quel di Torino. Lo spagnolo è prossimo alla scadenza con l’Atletico Madrid e le possibilità di rivederlo in Serie A sono piuttosto alte. L’ultimo nome, vale a dire Scamacca, resta invece l’opzione numero tre. Il ventiquattrenne romano non si è mai del tutto ambientato a Londra, tra le fila del West Ham e il suo desiderio di tornare in Italia è diventato un crescendo nel tempo. Attualmente però è infortunato al menisco e per giunta rischiare tale acquisto potrebbe sembrare un azzardo a tutti gli effetti. In ogni caso di fretta non ce n’è, mancano ancora poche partite prima della fine di questa stagione e di conseguenza la dirigenza juventina ha tutto il tempo necessario per riflettere bene quale strategia di mercato seguire.