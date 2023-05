Calciomercato Juventus, cercasi difensore: si allontana un obiettivo

La Juventus sta aspettando notizie in merito al proprio futuro: le indagini giudiziarie in corso non rendono facile il prossimo mercato della Vecchia Signora, che rischia di perdere un obiettivo per la difesa.

Juventus, il Psg si inserisce per N’dicka

In merito alla prossima stagione la Juventus, nonostante non è detto che la guida tecnica sia la stessa, deve rinforzare il reparto arretrato: tra i calciatori nella lista ci sarebbe N’Dicka, il quale lascerà con ogni probabilità l’Eintracht Francoforte a parametro zero. Sul difensore, però, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, oltre alla Roma ci sarebbe anche il PSG, che non si accontenterebbe di Milan Skriniar: data l’incertezza sia societaria sia sul fatto che giochi le coppe Europee, la Vecchia Signora dovrà rinunciare, a malincuore, al centrale francese classe 1999.