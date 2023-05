Calciomercato Juventus, McKennie destinato a tornare | E ora?

Intervistato da Tuttojuve.com, il collega del portale britannico “LeedsLive”, Beren Cross, ha parlato della situazione legata al centrocampista americano. Queste le sue parole:

Perché, secondo te, il giocatore non è riuscito ad affermarsi in un club come il Leeds?

“L’allenatore lo ha sempre premiato, perché è stato uno dei più presenti in campo. Ciò è dovuto principalmente alla mancanza di alternative in una squadra priva di centrocampisti centrali di buona qualità, soprattutto dopo l’infortunio di Tyler Adams. Mi chiedo solo se può dare l’esempio in una squadra in difficoltà, gli è stato chiesto di assumere più compiti difensivi di quelli a cui è abituato ma poi non rinculava nel momento in cui attaccava”.

Quindi mi par di capire che non è adatto al campionato più importante al mondo, no?

“Con il Leeds non lo ha proprio dimostrato. Tuttavia, come ho detto alcune volte, potrebbe fare molto meglio in una squadra migliore che gestisce palla e propone gioco”.

Perché il Leeds ha deciso di acquistarlo a gennaio? Cosa aveva convinto il direttore sportivo Orta?

“Il Leeds voleva McKennie in prestito a causa delle sue caratteristiche box-to-box. Siamo portati a credere che Orta lo seguisse da molti anni, ma a gennaio è stata la prima opportunità avuta per portarlo ad Elland Road. Si pensava potesse funzionare con i connazionali Marsch e Aaronson, così come con il suo caro amico Adams. Il primo è stato licenziato dopo una settimana dal suo arrivo, poi Adams ha subito un infortunio di fine stagione a metà Marzo”.

Com’è la situazione riguardo al suo riscatto? Il Leeds deciderà di acquistarlo a fine stagione, nel caso dovesse restare in Premier League?

“Non riesco a vedere McKennie al Leeds la prossima stagione, indipendentemente dalla categoria in cui giocheranno. Per quanto mi riguarda, non sarebbe una sorpresa se entrambe le parti convenissero di andare per una strada diversa. Purtroppo non ha funzionato”.