Calciomercato Juventus, Miretti proposto come contropartita: le ultime

La Juventus ha bisogno di rinforzi in diverse zone del campo. L’ultima idea riguarda un terzino che sa fare anche l’esterno di centrocampo e ha fatto tanto bene col Monza in questa stagione. Stiamo parlando di Carlos Augusto. Il brasiliano ha fatto un’annata super con Palladino in panchina e ora il giocatore probabilmente si è meritato una chance in una big.

La Juve propone Miretti per arrivare a Carlos Augusto

L’idea della dirigenza bianconera per arrivare al terzino è proporre una contropartita di livello al Monza. Il giocatore che interessa ai biancorossi è Fabio Miretti che ha vissuto una stagione altalenante alla Continassa e potrebbe essere più facile emergere in un club meno prestigioso come il Monza ma che sa valorizzare i propri calciatori.