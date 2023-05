Calciomercato Lazio, Sarri chiede un difensore | Piace il giovane italiano

La Lazio ha in mente di regalare a Maurizio Sarri i rinforzi richiesti in vista della prossima Champions League, e tra quelli voluti dall’allenatore toscano c’è anche un difensore in grado di poter crescere ma anche aiutare nell’immediato i biancocelesti.

Calciomercato Lazio, piace il giovane Guarino dell’Empoli

Come riportato da Il Messaggero, Lotito ha già assicurato che Sarri verrà accontentato nelle sue richieste. Secondo quanto scrive il quotidiano romano, Gabriele Guarino dell’Empoli è un nome da spendere in ottica mercato biancoceleste. Classe 2004, Guarino non ha ancora esordito in Serie A ma è considerato uno dei maggiori talenti in rampa di lancio.