Calciomercato Milan, pronti 10 milioni per l’attaccante | Maldini ci prova

Georges Mikautadze è l’ultimo nome per l’attacco del Milan. Questo è quanto svelato dal portale francese ‘Footmercato‘: il club di via Turati avrebbe già offerto 10 milioni di euro per l’attuale capocannoniere della Ligue 2 sono tanti i motivi perchè potrebbe lasciare il Metz a fine stagione. Paolo Maldini ha già parlato diverse volte col talento classe 2000 che però piace anche al Burnley neopromosso in Premier, che quest’anno ha realizzato 23 gol in 35 partite.