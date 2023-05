Cosenza-Brescia, probabili formazioni e dove vederla

Andata in casa per il Cosenza

Andata dei play-out tra Cosenza a Brescia, questa sera alle 20.30 allo stadio San Vito di Cosenza. La stagione terminata ha messo di fronte i calabresi e i lombardi nella sfida che sancirà la permanenza in Serie B di una delle due. Le squadre sono arrivate perfettamente a pari punti in classifica (40), rispettivamente alla quartultima e quintultima posizione. Le due formazioni si sono affrontate già durante il corso del campionata con la prima delle due sfide, risalente allo scorso 8 dicembre, chiusa, in casa dei calabresi, in parità per 1-1, diversamente dal ritorno del Rigamonti del 1°maggio dove la formazione lombarda ha avuto la meglio imponendosi per 2-1, con le reti di Adyan e Cistana (D’Orazio per il Cosenza). L’incontro sarà visibile in diretta tv su Sky (SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT, 251) e streaming su DAZN, Helbiz Live (presente su Prime Video), Now TV e Sky Go.



Le probabili formazioni:

COSENZA (4-3-2-1): Micai; Martino, Meroni, Rigione, D’Orazio; Praszelik, Voca, Florenzi; Marras, Cortinovis; Zilli.

BRESCIA (4-3-1-2): Andrenacci; Karacic, Cistana, Mangraviti, Huard; Bisoli, Labojko, Björkengren; Adryan; Ayé, Rodriguez.