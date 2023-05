El Shaarawy: “Contro il Siviglia non sarà facile. Mourinho è un vincente”

Queste le parole di Stephan El Shaarawy, esterno della Roma, intervenuto nel media Day di oggi di Trigoria ai microfoni di Sky Sport.

Il problema che ti ha tenuto fermo è superato?

“Sì, sì è superato. Ho fatto 90′ contro la Salernitana. La condizione non è ottimale, ma il flessore è guarito e sono a disposizione”

Avvertite questo senso di gruppo?

“Assolutamente, lo abbiamo sviluppato nel corso di quest’anno. Abbiamo vinto quanto l’unione di gruppo ha fatto la differenza nel vincere la Conference League. Quest’anno ci siamo riconfermati e c’è stata tanta unione e forza collettiva e questo ha fatto la differenza. Abbiamo avuto molti infortuni, tanti giocatori hanno giocato fuori ruolo, non è stato semplice arrivare fino a qua, però ce la siamo guadagnata e adesso manca il passo più importante”.

Siviglia-Juve l’hai vista?

“Sì, ogni partita è a sé e ogni squadra ha le proprie difficoltà. Ancora non lo abbiamo analizzato il Siviglia, lo faremo da domenica. Sicuramente è una squadra forte, che ha storia, che ha tantissima esperienza in Europa League e non sarà facile”.

Perché Mourinho è speciale in queste partite?

“Perché è un vincente, ha una mentalità da vincente e cerca di trasmettercela in ogni partita, soprattutto nelle partite più delicate e nei momenti più importanti è in grado di tirarti fuori qualcosa in più e questo credo che abbia fatto la differenza nella sua carriera”.

Hai un buon rapporto col gol, fai le due fasi, la Nazionale?

“È sempre una maglia a cui tengo tantissimo. Nei miei obiettivi c’è quello di tornarci, ma adesso viene dopo la finale, dopo l’obiettivo Champions e anche sul rinnovo discuteremo a fine stagione”.