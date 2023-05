Verso Fiorentina-Roma, turnover per Mourinho: possibilità per Solbakken

La squadra di José Mourinho nella giornata di sabato 27 maggio 2023, affronterà la Fiorentina nella gara valida per la 37ª giornata di Serie A. Giovedì 18 maggio, il pareggio contro il Bayer Leverkusen ha permesso alla Roma di staccare il pass per la finale di Budapest dove incontrerà il Siviglia che si disputerà mercoledì 31 magggio: per questa ragione il tecnico portoghese dovrà gestire al meglio il minutaggio dei propri calciatori, evitando infortuni che potrebbero rendere difficili le scelte di formazione.

Roma, Pellegini e Abraham a riposo in vista del Siviglia

In virtù di ciò, José Mourinho potrebbe far riposare qualche calciatore contro la Fiorentina: secondo quanto riportato da Romanews.eu, il reparto difensivo dovebbe essere quello titolare, con Mancini, Smalling, il quale deve mettere minuti nelle gambe, e Ibanez agiranno davanti a Rui Patricio. A centrocampo, invece, Tahirovic e Bove dovrebbero far rifiatare Cristante e Matic; le fasce dovrebbero essere occupate da Zalewski e Missori. In avanti Belotti sarà supportato da Solbakken ed El Shaarawy, con Pellegrini e Abraham, oltre all’infortunato Dybala, che non partiranno dall’inizio. Per il tecnico portoghese, dunque, la testa è già alla finale contro il Siviglia.