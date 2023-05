Verso Lazio-Cremonese, Cataldi non recupera: al su posto ci sarà Vecino

In vista del match contro la Cremonese, Maurizio Sarri dovrà fare ancora a meno di Catldi, che sarà sostituito da Vecino

La Lazio, nonostante la matematica certezza della partecipazione alla prossima edizione della Champions League, sta preparando la partita con la Cremonese per cercare di strappare i tre punti che servono per partecipare alla nuova Supercoppa Italiana della prossima stagione.

Lazio, niente turnover per Sarri

Per questo motivo Maurizio Sarri, contro la Cremonese, si affiderà alla miglior formazione possibile: davanti a Provedel agiranno Marusic, Casale, e Hysaj; a centrocampo, poiché Cataldi e Marcos Antonio sono ancora out, sarà Vecino a ricoprire il vertice basso, mentre il ruolo delle mezz’ali sarà ricoperto ancora una volta da Milinkovic Savic e da Luis Alberto. In attacco Immobile sarà affiancato da Felipe Anderson e Zaccagni.