Calciomercato Inter, due difensori in bilico | Arrivano le parole dell’agente

L’Inter è tutta concentrata sulla finale di Istanbul del 10 giugno contro il Manchester City, ma la questione rinnovi e riscatti tiene banco in casa nerazzurra. Oltre alla posizione di Skriniar, destinato a lasciare Milano per Parigi, sono in bilico anche le posizioni di Stefan De Vrij e Francesco Acerbi.

Calciomercato Inter, ecco le parole dell’agente di De Vrij e Acerbi

Come riportato da calciomercato.com, l’agente di De Vrij e Acerbi, Federico Pastorello, ha parlato della situazione dei suoi assistiti, con l’olandese in scadenza e l’ex Sassuolo in prestito dalla Lazio. Ecco le sue parole: “De Vrij è in scadenza di contratto. Ci sono trattative in corso con l’Inter ma essendoci ancora la finale di Champions da giocare i calciatori sono concentrati su quella. I discorsi sono rimandati a dopo la finale di Istanbul del 10 giugno. Su Acerbi dobbiamo ancora iniziare, dopo la Champions parleremo di tutto”.