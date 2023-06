Calciomercato Juventus, i bianconeri aspettano il rilancio per l’attaccante

La Juventus effettuerà una vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione: saranno molti i giocatori bianconeri che lasceranno Torino nella prossima sessione di mercato, e tra questi uno dei giocatori in uscita è Dusan Vlahovic. Il serbo è nel mirino del Bayern Monaco, ma serve un’offerta adeguata affinchè possa partire.

Calciomercato Juventus, i bianconeri aspettano il rilancio del Bayern Monaco per Vlahovic

Come riportato da Tuttosport, il club bianconero è rimasto deluso dal rendimento del serbo in questa stagione. Nonostante ciò l’interesse per il classe 2000 non manca, a partire dal forte pressing del Bayern Monaco: la proposta da 50 milioni di euro per il cartellino dell’attaccante però è stata rispedita al mittente. Per la Juve a queste cifre l’affare non può andare in porto, ma i contatti con il club tedesco rimangono vivi. La dirigenza bianconera ora attende un rilancio.