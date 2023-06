Calciomercato Juventus, pesa l’assenza della Champions League: un difensore verrà sacrificato

La notizia del patteggiamento, oltre alla mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League per via dei 10 punti di penalizzazione, cambia gli scenari per la prossima stagione della Juventus, ma soprattutto il calciomercato,

Juventus, Alex Sandro sul punto di partenza

In virtù di ciò, la Juventus dovrà necessariamente cedere qualche calciatore: uno dei calciatori che potrebbe andare via, secondo quanto riportato da TuttoJuve.com, potrebbe essere Alex Sandro, al quale è appena scattato il rinnovo automatico e, per questo motivo, sarebbe dovuto rimanere alla Continassa fino a giugno 2024. L’addio del brasiliano sarebbe necessario per avere liquidità per la sessione estiva del mercato: con la partenza del numero 12 la Vecchia Signora risparmierebbe 6 milioni di euro, oltre agli ingaggi di Rabiot, Paredes e di Angel Di Maria. Una scelta forzata che potrebbe far felice i tifosi.