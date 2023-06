Calciomercato Lazio, un big spara alto: Lotito lo accontenterà?

La Lazio sta per finire un campionato in cui è stata protagonista: la squadra di Sarri, infatti, è tornata in Champions League dopo due anni di assenza. Un obiettivo importante in quanto darebbe una grossa mano per il mercato della prossima sessione estiva.

Lazio, Luis Alberto complica i piani di Lotito

In virtù della qualificazione per la prossima edizione della Champions League, e per il posto da titolare ritrovato, Luis Alberto vorrebbe alcune garanzie dalla Lazio: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista spagnolo per restare vorrebbe un aumento dell’ingaggio, oltre al prolungamento. L’attuale ingaggio di 3,5 milioni di euro non basterebbe: un’offerta di Lotito sui 4 milioni di euro più il prolungamento del contratto, che scade nel 2027, fino al 2028 potrebbe avvicinare le parti. Per il numero 10 biancoceleste un’offerta sarebbe arrivata dalla Francia, ma il suo desiderio sarebbe quello di tornare nella sua patria, ovvero in Spagna.