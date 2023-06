De Laurentiis frena: “Luis Enrique vuole la Premier” | Tutti i nomi per il dopo Spalletti

“Vuole andare in Premier League, competiamo con campionati che sono più attraenti del nostro. Posso dirgli che lì non c’è il golfo e non si mangia bene come da noi, ma più di questo…”. Queste le parole di De Laurentiis che ha parlato ai microfoni della Rai in merito al possibile nuovo allenatore del Napoli.

Calciomercato Napoli, da De Zerbi a Gasperini

E poi ancora: “Stiamo valutando allenatori per il 4-3-3, ho valutato una decina di profili, sceglierò il migliore per proseguire il ciclo”. Restano quindi nella lista del Presidente, Nagelsmann, De Zerbi, Italiano e Gasperini che però per idee si allontana però dalle idee del presidente azzurro.