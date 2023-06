Mendilibar: “Mourinho competitivo ma siamo capaci di vincere queste gare. Ecco cosa dirò ai miei”

“Mourinho è molto competitivo e di solito vince le finali a cui partecipa. Noi siamo stati molto bravi fino ad ora nelle doppie partite a eliminazione diretta, dopo essere stati in grado di eliminare i grandi, vediamo se saremo capaci di vincere una partita secca. Il Siviglia è la squadra che ha vinto più volte l’Europa League e per questo credo che la gente e le altre squadre abbiano un grande rispetto per noi. Non so se sia una cosa positiva o meno, ma il giorno della finale, nei dodici minuti di discorso che farò alla squadra prima della partita dirò cose che mi verranno al momento. Non vinco nulla da molto tempo ma no, ora non penso a cosa potrei fare se vincessimo la coppa, credo che nel caso me ne starei lì ad alzare la coppa con gli altri e poi mi staccherei dal gruppo per godermi il panorama”.

Queste le parole di José Luis Mendilibar, tecnico del Siviglia che ha parlato ai microfoni dell’Uefa a poche ore dalla finale di Budapest.